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Подбор саун и бань в Москвы и Подмосковья с телефонами, фото и ценами. Недорогие финские сауны, русские бани, турецкие парные.
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Сауны Москвы, бани с фото, ценами и отзывам

Cауна Каскад
м.
Автозаводская
Cауна Каскад Москва, Автозаводская ул., 21
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Даниловский
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VIP ⚜ BOGEMA CLUB ⚜ от 10.000 р/час
м.
Павелецкая
VIP ⚜ BOGEMA CLUB ⚜ от 10 тыс. руб./час Москва, Дербеневская набережная д.7, стр. 24
Цена
от 10000 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Даниловский
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Сауна Пальмира
м.
Славянский бульвар
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Фили-Давыдково
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Сауна Русская охота 24 часа
м.
Авиамоторная
Сауна Русская охота Москва, Денисовский пер., 30, стр. 1
Цена
от 2100 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Басманный
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Сауна Джокер
м.
Соколиная Гора
Сауна Джокер Москва Буракова, 6, стр. 16
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Соколиная Гора
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Баня Соколиная гора
м.
Соколиная Гора
Баня Соколиная гора Москва на Будённого, 33 официальный
Цена
от 633 р./час
Вместимость
до 80 чел.
Район:
Соколиная Гора
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Сауна «Малина»
м.
Бауманская
Сауна «Малина» Москва, Переведеновский пер., 55
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Басманный
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Сауна Валькирия
м.
Бауманская
Сауна Валькирия Москва, на Бауманской, Большая Почтовая ул., 36, стр. 3
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 5 чел.
Район:
Басманный
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Сауна Феникс
м.
Кузьминки
Сауна Феникс Москва Волжский бульвар, 16, корп. 1
Цена
от 1800 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Текстильщики
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Сауна Римские Термы
м.
Бауманская
Сауна Римские Термы Москва, ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1
Цена
от 4500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Басманный
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Сауна «Триумфальная арка»
м.
Кутузовская
Сауна Триумфальная арка Москва, ул. 1812 года 8
Цена
от 1800 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Дорогомилово
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Аминьевские бани
м.
Аминьевская
Аминьевские бани в Москве, ул.Большая Очаковская, д.2, к.2, стр.1
Цена
от 7000 р./час
Вместимость
до 17 чел.
Район:
Очаково-Матвеевское
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Сауна Парус
м.
Авиамоторная
Сауна Парус Москва, Оздоровительный центр на Ухтомской улица, 14
Цена
от 1300 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Лефортово
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Сауна Леда
м.
Зорге
Сауна Леда Москва на улице Куусинена, 19А
Цена
от 1400 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Хорошёвский
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Сауна элит-клуб CHILLOUT
м.
Площадь Ильича
Сауна элит-клуб ChillOut, г. Москва, Рогожский вал 6к2
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Таганский
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Банный комплекс «Банный дом»
м.
Алексеевская
Банный комплекс «Банный дом» Москва
Цена
от 4500 р./час
Вместимость
до 30 чел.
Район:
Останкинский
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Сауна элит-клуб Фили
м.
Багратионовская
Сауна элит-клуб Фили Москва, Филевский бульвар д. 10
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Филёвский Парк
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Сауна «Нептун»
Лобня
Сауна Нептун в Лобне ул. Комиссара Агапова, 9А, Лобня
Цена
от 2000 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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KYTUZOV VIP
м.
Павелецкая
KYTUZOV VIP сауна Москва, Дербеневская улица, 11 Москва, Дербеневская улица, 11
Цена
от 4000 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Даниловский
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Сауна «Новый мир»
м.
Алтуфьево
Сауна «Новый мир» Москва, Плещеева, 15Б
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Бибирево
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Баня Голицын клуб в Голицыно
Голицыно
Баня Голицын клуб Минское ш., 45, Голицыно
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна PERSONA VIP
м.
Белорусская
Сауна Persona VIP, г. Москва, Ленинградский проспект дом 9
Цена
от 4000 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Сокол
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Сауна клуб "Морской"
м.
Белорусская
Сауна клуб "Морской", г. Москва, Ленинградский проспект д.23
Цена
от 3000 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Беговой
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Сауна Спа-Мир
м.
Щукинская
Сауна Спа-Мир Москва Щукинская, 2
Цена
от 1700 р./час
Вместимость
до 14 чел.
Район:
Щукино
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Оздоровительный центр Кедровые купели
Домодедово
Сауна Купели в Домодедово, Микрорайон Авиационный, Королёва, 8А
Цена
от 1700 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Банная усадьба Хуторок
Домодедово
Сауна Банная усадьба Хуторок, г. Москва, с3, микрорайон Западный, владение Дачник, Домодедово
Цена
от 3500 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Тропикана
Электроугли
Баня Сауна Тропикана Электроугли, ул. Воровского, 10, стр. 1, посёлок Воровского
Цена
от 1600 р./час
Вместимость
до 8 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Хаммам VIP ПАРЬСЯ ПО-ЦАРСКИ
м.
Измайловская
Хаммам VIP Парься по -царски, Москва, 6-я Парковая ул., 21
Цена
от 500 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Измайлово
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Банька Востряково
м.
Домодедовская
Домодедово
Банька Востряково Город Домодедово микрорайон Востряково улица школьная 24
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
ПОДМОСКОВЬЕ
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Сауна Вера Рождественская ул., 5, Мытищи
Сауна Сак
Сауна Сак 3, д. Чашниково
Сауна Строгино № 1
Сауна Строгино № 1 1-я Лыковская ул., 7, стр. 1, Москва
Все архивные сауны

Московские бани и сауны

Бани и сауны всегда были достаточно востребованы у тех, кто прежде всего заботится о своём здоровье, а также любит приятно проводить своё время в кругу друзей. В современном мире существует огромная разновидность бань и саун, которые могут удовлетворить капризы самых придирчивых гостей. К тому же, стоит отметить благоприятное влияние парилок на физическое и ментальное здоровье человека.

Сауны и бани заслужено получили звание одних из наиболее популярных мест для отдыха не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому не странно, что в мире так много различных видов данного отдыха.

Каждый любитель этого полезного времяпрепровождения сможет подыскать подходящий вариант отдыха с помощью нашего онлайн-ресурса, где собраны почти все адреса саун со всего региона. Наш сайт предназначен для того, что бы найти и снять баню, а вам лишь остаётся зайти и выбрать то, что больше всего подходит.

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Ни для кого не является секретом, что каждый человек любит провести своё свободное время не только с пользой для себя и для здоровья, но и забыв о всех тяготах будних дней. А с помощью нашего сайта вы приблизитесь к своей мечте на ещё один шаг, потому что:

  • вы найдёте романтичное место для рандеву со своей второй половинкой;
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  • расслабиться от мирской суеты;
  • отдохнуть в компании близких друзей или семьи;

Какую бы зону отдыха вы не выбрали — вы сможете найти и детально ознакомиться с её характеристикой, стилем и атмосферностью. Ведь на нашем сайте представлены дорогие и дешевые сауны не только из Москвы, но и Подмосковья. Вам только нужно ввести интересующий вас запрос, используя критерии поиска.

Каждое заведение имеет свою страницу где вы сможете более детально изучить  ассортимент со всеми услугами, которые оно предоставляет, просмотреть фотографии, найти номер телефона бани. На странице также указаны цена сауны, ссылка на официальный сайт и местоположение на карте.

Помимо этого вы можете прочитать отзывы о саунах и банях и их оценки от пользователей нашего ресурса.

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ИТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО БАНЮ И САУНЫ

Если ваша работа связана со стрессом, вы чувствуете как давно уже вышли из привычного ритма жизни и постоянно содрогаетесь от любого звонка, опасаясь, что это снова звонят с работы, то вам просто необходимо посетить именно это место. И это не кабинет психолога, а финская сауна.

Это сухая баня с сухим горячим воздухом. Именно в этой бане вы хорошенько разогреете своё тело и забудете о всех своих заботах. В тот момент, когда на камни льют воду, а в сауне возрастает количество горячего пара, вы не сможете думать ни о чём другом, кроме расслабления.

Финская сауна наполнена благоуханием трав, нежным ароматом душистого мёда. После парной вы можете окунуться в холодную воду и ощутить настоящий приливы бодрости и сил.

Также, если вы не воспринимаете баню, как просто что-то обычное, а считаете это действо ритуалом, то вам прекрасно подойдёт русская баня. В русской бани происходит медленный подогрев организма и с потом выходят все вредные вещества. Во время этого процесса кожа начинает “дышать” и вы почувствуете себя определенно лучше.

Турецкая баня хамам будет по душе не только эстетам, но и тем, кто просто хочет отдохнуть в  экзотической атмосфере. Материалы, которые используются для оформления хаммамов точно не оставят никого равнодушным.

В турекой бане хамам вы можете побыть наедине с собой, расслабиться и собраться с мыслями, а интересным бонусом для вас станет ритуал разогрева, пиллинга, нескольких видов массажей и самого приятного — отдыха.

Сауны и бани по категориям

Вид парной:   Русские бани  |  Финские сауны  |  Турецкие бани хаммам  |  Бани на дровах  |  Инфракрасная сауна
Вместимость:   До 5 чел.  |  От 5 до 10 чел.  |  Свыше 10 чел.  |  Снять коттедж на сутки
Стоимость:   Дешевые сауны и бани   |   Недорогие сауны и бани   |   Дорогие VIP
Аква зона:   С бассейном  |  С джакузи  |  С душем  |  С гидромассажем  |  С выходом к реке или озеру
Сервис:    Со своей едой  |  С караоке  |  С бильярдом  |  С мангалом  |  С кухней  |  С кальяном  |  С банкетным залом