Микрорайон
20-й микрорайон
7-ой Покровский
Ветлужанка
Взлётка
Зелёная Роща
Иннокентьевский
Микрорайон Академгородок
Микрорайон Верхние Черемушки
Микрорайон Горный
Микрорайон Мясокомбинат
Микрорайон Нанжуль-Солнечный
Микрорайон Николаевка
Микрорайон Покровка
Микрорайон Северо-Западный
Микрорайон Шинников
Микрорайон Энергетики
Микрорайон Ястынское Поле
Овинный-Таймыр
Первомайский
Поселок Лалетино
Северный
Северо-западный
Солнечный
Суворовский
Черёмушки
ДАЙ ЖАРУ Красноярск - 10000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Красноярске будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Красноярска
Все сауны и бани
Поиск по карте
Владельцам
Для владельцев:
Добавить сауну
Все сауны и бани на карте Красноярска
Рекомендуемые сауны
Сауна на Вильского
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Октябрьский
подробнее
Баня Кураж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Другой
подробнее
Баня Старая Мельница
Цена
от 2500 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Другой
подробнее
Посмотреть все рекомендуемые сауны
Популярные за все время
Сауна Аква-Лайф
Всего 25,964 просмотров
Сауна на Вильского
Всего 25,553 просмотров
Сауна Ноев Ковчег
Всего 24,104 просмотров
Баня Кураж
Всего 20,076 просмотров
Сауна Джем
Всего 14,854 просмотров
Николаевские бани
Всего 11,728 просмотров
Популярные сегодня
Баня Кураж
сегодня 7 просмотров
Общественная баня №10 Чилим
сегодня 4 просмотров
Сауна Аква-Лайф
сегодня 3 просмотров
Сауна Одиссей на Пашенном
сегодня 2 просмотров
Банька на Монтажников
сегодня 2 просмотров
Баня Старая Мельница
сегодня 2 просмотров
Сауны и бани по категориям
Вид парной:
Русские бани
|
Финские сауны
|
Турецкие бани хамам
|
Бани на дровах
|
Инфракрасная сауна
Вместимость:
Сауны до 5 чел.
|
Сауны от 5 до 10 чел.
|
Сауны свыше 10 чел.
|
Снять коттедж на сутки
Стоимость:
Дешевые сауны и бани
|
Недорогие сауны и бани
|
Дорогие VIP сауны
Аква зона:
Сауны с бассейном
|
Сауны с джакузи
|
Сауны с душем
|
Сауны с гидромассажем
Сервис:
Сауна со своей едой
|
Караоке
|
Бильярд
|
Мангал
|
Кухня
|
Кальян
|
Банкетные залы
|
Гостиницы
